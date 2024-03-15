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ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области - 15.03.2024, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области
ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области - 15.03.2024, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области
ВСУ нанесли удары по расположенным в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области избирательным участкам, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:43+0300
2024-03-15T16:43+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. ВСУ нанесли удары по расположенным в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области избирательным участкам, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный избирком в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. В Каховке жертв удалось избежать. В Брилёвке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий", — сказано в сообщении.
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всу, херсонская область
Выборы президента России, ВСУ, Херсонская область
16:43 15.03.2024
 
ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам Херсонской области, есть пострадавшие

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. ВСУ нанесли удары по расположенным в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области избирательным участкам, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный избирком в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. В Каховке жертв удалось избежать. В Брилёвке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий", — сказано в сообщении.
 
Выборы президента РоссииВСУХерсонская область
 
 
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