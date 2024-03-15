https://1prime.ru/20240315/846352505.html

Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги

Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги - 15.03.2024, ПРАЙМ

Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги

Российская сторона пока не планирует новых поставок гуманитарной помощи в виде пшеницы в ЦАР, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:51+0300

2024-03-15T16:51+0300

2024-03-15T16:53+0300

цар

пшеница

гумпомощь

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/30/841473085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0f1757612c3ae8f12d109c8bc96cdc.jpg

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российская сторона пока не планирует новых поставок гуманитарной помощи в виде пшеницы в ЦАР, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов."Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу "вёл премьер в Москве 11 октября".Ранее посольство России сообщило, что в пятницу Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы.

https://1prime.ru/20240229/845727258.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цар, пшеница, гумпомощь