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Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги
Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги - 15.03.2024, ПРАЙМ
Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги
Российская сторона пока не планирует новых поставок гуманитарной помощи в виде пшеницы в ЦАР, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:51+0300
2024-03-15T16:53+0300
цар
пшеница
гумпомощь
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российская сторона пока не планирует новых поставок гуманитарной помощи в виде пшеницы в ЦАР, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов."Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу "вёл премьер в Москве 11 октября".Ранее посольство России сообщило, что в пятницу Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы.
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цар, пшеница, гумпомощь
ЦАР, пшеница, гумпомощь
16:51 15.03.2024 (обновлено: 16:53 15.03.2024)
 
Россия пока не планирует новых поставок пшеницы в ЦАР, заявил посол в Банги

Бикантов: новых поставок гумпомощи в виде пшеницы в ЦАР от России пока не планируется

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российская сторона пока не планирует новых поставок гуманитарной помощи в виде пшеницы в ЦАР, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу "вёл премьер в Москве 11 октября".
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы
29 февраля, 13:49
Ранее посольство России сообщило, что в пятницу Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы.
 
ЦАРпшеницагумпомощь
 
 
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