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Все по инструкциям из США: Польша решила обескровить себя ради Украины

Все по инструкциям из США: Польша решила обескровить себя ради Украины - 15.03.2024, ПРАЙМ

Все по инструкциям из США: Польша решила обескровить себя ради Украины

Варшава послушно следует инструкциям из Вашингтона и передает Украине оружие, снижая свой собственный военный потенциал, сообщает NDP. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:28+0300

2024-03-15T17:28+0300

2024-03-15T17:34+0300

вооружения

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Варшава послушно следует инструкциям из Вашингтона и передает Украине оружие, снижая свой собственный военный потенциал, сообщает NDP.Отмечается, что "гигантская европейская" поддержка не смогла помочь Киеву выполнить задачи, поставленные США в рамках так называемого "сдерживания России". Украина продемонстрировала полное фиаско своим неудачным контрнаступлением и недавней потерей Авдеевки. По мнению авторов материала, страны ЕС изменили свое отношение к поставкам оружия и военной техники Киеву и насторожились, но только не Польша.Упорное стремление польских властей к послушному выполнению американских инструкций и реализации всех договоренностей с Владимиром Зеленским стали причиной серьезных проблем с боевым потенциалом и боеспособностью Войска Польского, говорится в материале.По данным издания, Варшава передала Киеву 300 танков Т-72, 54 гаубицы калибра 155 миллиметров, 4 ракетных пусковых установки "Град" и 19 бронемашин Dzik, а также поставила 14 обещанных истребителей МиГ-29 и 10 ударных вертолетов Ми-24.При этом закупленные ранее 12 учебно-боевых самолетов FA-50GF не могут использоваться польской армией из-за формальных и технических проблем. Полученные от США пять подержанных транспортных самолетов C-130H Hercules являются "откровенным металлоломом" и сейчас стоят на ремонте. Кроме того, число вертолетов в польской армии выросло только на бумаге. По данным издания, с двумя итальянскими вертолетами AW149 из 32 заказанных уже возникли проблемы. Также есть нюансы с эксклюзивными контрактами на закупку 32 истребителей F-35 Lightning II. Производство первых четырех самолетов стартовало на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, только в марте 2023 года и они будут готовы лишь в середине 2024 года. При этом финализировать поставки этих истребителей планируется в 2030 году.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>

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польша, поддержка украины, сша