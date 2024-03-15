https://1prime.ru/20240315/846355838.html

Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе

Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе - 15.03.2024, ПРАЙМ

Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе

Некоторые российские банки рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, сообщил в ходе 21-го заседания межправительственной... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:50+0300

2024-03-15T17:50+0300

2024-03-15T17:50+0300

куба

банки

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Некоторые российские банки рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, сообщил в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", — сказал он. Чернышенко добавил, что особо значимым событием 2023 года стало внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.

https://1prime.ru/20240313/846277260.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

куба, банки, дмитрий чернышенко