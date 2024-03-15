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Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе
Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе - 15.03.2024, ПРАЙМ
Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе
Некоторые российские банки рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, сообщил в ходе 21-го заседания межправительственной... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:50+0300
2024-03-15T17:50+0300
2024-03-15T17:50+0300
куба
банки
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Некоторые российские банки рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, сообщил в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", — сказал он. Чернышенко добавил, что особо значимым событием 2023 года стало внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.
https://1prime.ru/20240313/846277260.html
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куба, банки, дмитрий чернышенко
КУБА, Банки, Дмитрий Чернышенко
Российские банки оценивают возможность открытия представительств на Кубе
Чернышенко: российские банки рассматривают возможность открытия представительств на Кубе
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Некоторые российские банки рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, сообщил в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Договорились мы о сотрудничестве в сфере межбанковского взаимодействия … Ряд российских банков рассматривают возможность в скором времени открытия своих представительств на Кубе", — сказал он.
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Чернышенко добавил, что особо значимым событием 2023 года стало внедрение платежной системы "Мир" на всей территории Кубы.