https://1prime.ru/20240315/846356055.html

В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы

В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы - 15.03.2024, ПРАЙМ

В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы

Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:51+0300

2024-03-15T17:51+0300

2024-03-15T18:03+0300

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию, сообщили РИА Новости в компании.Ранее был опубликован документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики."Межправсоглашение вступило в силу в феврале 2024 года после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур. Холдинг "РЖД" сохраняет заинтересованность в развитии сотрудничества по проекту восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе в рамках ранее достигнутых межправительственных договоренностей и продолжает планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на их практическую реализацию", - сообщили в РЖД.РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.Однако в декабре 2020 года первый замгендиректора компании Сергей Павлов сообщил в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.

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россия, куба, ржд