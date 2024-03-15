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В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы
В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы - 15.03.2024, ПРАЙМ
В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы
Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:51+0300
2024-03-15T17:51+0300
2024-03-15T18:03+0300
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию, сообщили РИА Новости в компании.Ранее был опубликован документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики."Межправсоглашение вступило в силу в феврале 2024 года после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур. Холдинг "РЖД" сохраняет заинтересованность в развитии сотрудничества по проекту восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе в рамках ранее достигнутых межправительственных договоренностей и продолжает планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на их практическую реализацию", - сообщили в РЖД.РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.Однако в декабре 2020 года первый замгендиректора компании Сергей Павлов сообщил в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.
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россия, куба, ржд
В РЖД сообщили, что все еще заинтересованы проектами Кубы
В РЖД сообщили, что сохраняют интерес к участию в ж/д проектах на Кубе
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее был опубликован документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики.
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"Межправсоглашение вступило в силу в феврале 2024 года после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур. Холдинг "РЖД" сохраняет заинтересованность в развитии сотрудничества по проекту восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе в рамках ранее достигнутых межправительственных договоренностей и продолжает планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на их практическую реализацию", - сообщили в РЖД.
РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.
Однако в декабре 2020 года первый замгендиректора компании Сергей Павлов сообщил в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.