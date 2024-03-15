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Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС - 15.03.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:55+0300
2024-03-15T17:55+0300
2024-03-15T17:55+0300
ек
россия
сельхозпродукция
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", — сказано в распространенном документе.
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ек, россия, сельхозпродукция
ЕК, РОССИЯ, сельхозпродукция
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
ЕК изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции из России в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", — сказано в распространенном документе.