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Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС - 15.03.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом... | 15.03.2024, ПРАЙМ
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ек
россия
сельхозпродукция
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", — сказано в распространенном документе.
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ек, россия, сельхозпродукция
ЕК, РОССИЯ, сельхозпродукция
17:55 15.03.2024
 
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС

ЕК изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции из России в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта российской сельхозпродукции в ЕС, в ближайшее время выступит с соответствующим предложением. Об этом говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам ее переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Еврокомиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Евросоюз. В этой связи Еврокомиссия в ближайшее время выступит с предложением", — сказано в распространенном документе.
 
ЕКРОССИЯсельхозпродукция
 
 
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