ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Февраль 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
2,835
33,800
37,873
74,509
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
2,835
24,290
7,500
34,625
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
2,716
3,110
5,825
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,098
0,017
0,115
5
Население
млн. кВт.ч
6,697
27,247
33,944
Фактический отпуск мощности
Февраль 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
14,019
48,620
107,957
170,596
1
Прочие потребители
млн. кВт
14,019
20,734
21,364
56,116
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
5,962
4,365
10,327
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,348
0,000
0,348
5
Население
млн. кВт
21,576
82,229
103,804
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