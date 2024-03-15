АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в феврале

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Февраль 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
0,413
4,713
4,480
9,605
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
0,413
3,325
0,449
4,187
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
0,978
0,223
1,201
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт.ч
0,410
3,808
4,217
Фактический отпуск мощности
Февраль 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
2,039
5,374
9,961
17,375
1
Прочие потребители
млн. кВт
2,039
2,472
0,820
5,332
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
1,595
0,256
1,850
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт
1,308
8,885
10,193
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