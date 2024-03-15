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Годовая инфляция во Франции в феврале чуть замедлилась

Годовая инфляция во Франции в феврале чуть замедлилась - 15.03.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции в феврале чуть замедлилась

Годовая инфляция во Франции в феврале составила 3%, замедлившись с 3,1% в январе, следует из итогового отчета Национального института статистики Франции... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T19:59+0300

2024-03-15T19:59+0300

2024-03-15T19:59+0300

франция

инфляция

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ПАРИЖ, 15 мар – ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в феврале составила 3%, замедлившись с 3,1% в январе, следует из итогового отчета Национального института статистики Франции (Insee). Инфляция, однако, снижалась медленнее, чем Insee прогнозировал изначально. В предварительном отчете он предсказывал ее на уровне 2,9%. Цены на продовольствие стали расти медленнее – они увеличились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 5,7% в январе. Однако цены на транспорт, энергетику и аренду выросли по сравнению с январем. Стоимость электроэнергии подскочила на 4,4% по сравнению с февралем 2023 года после роста на 1,9% в предыдущем месяце. Показатели инфляции во Франции росли с конца 2020 года, достигнув пика в 6,3% годовых по итогам февраля прошлого года. Ранее Insee сообщил, что средний показатель годовой инфляции в 2023 году во Франции составил 4,9%. Глава минфина страны Брюно Ле Мэр ранее заявлял, что страна вышла из инфляционного кризиса. При этом в середине ноября Insee сообщал, что число французов, имеющих доход ниже минимально допустимого в стране, в 2021 году достигло 14,5%. Так, если в 2020 году 8,5 миллиона человек получали менее 1158 евро в месяц, то в 2021 году их число увеличилось на 552 тысячи человек. Таким образом, 9,1 миллиона человек оказались за чертой бедности. Ле Мэр в конце лета заявил, что цены на 5 тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до "ковидного" периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.

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франция, инфляция