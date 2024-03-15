https://1prime.ru/20240315/846367101.html
Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ
Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ
Российские "перебежчики" не смогут сорвать выбор президента России на территории Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T23:36+0300
2024-03-15T23:36+0300
2024-03-15T23:37+0300
выборы президента россии
сша
россия
анатолий антонов
выборы президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Российские "перебежчики" не смогут сорвать выбор президента России на территории Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Русофобские проявления в США продолжают множиться, "подпитываться" не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают "режим Зеленского"", — отметил Антонов. Он добавил, что "местные пропагандисты" пытаются посеять сомнения у россиян "в правильности стратегического курса России".Антонов полагает, что основная их цель "омрачить работу наших (российских) дипломатов".Посол подчеркнул, что ситуация вокруг Посольства на данный момент непростая, так как дипломатов пытаются вербовать: предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах."Но спешу заверить, им это не удастся", — заключил Антонов. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240315/vybory-846366656.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, анатолий антонов, выборы президента рф
Выборы президента России, США, РОССИЯ, Анатолий Антонов, Выборы президента РФ
Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ
Антонов: "Перебежчики" из России не смогут сорвать голосование в США на выборах президента
ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Российские "перебежчики" не смогут сорвать выбор президента России на территории Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Русофобские проявления в США продолжают множиться, "подпитываться" не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают "режим Зеленского"", — отметил Антонов.
Он добавил, что "местные пропагандисты" пытаются посеять сомнения у россиян "в правильности стратегического курса России".
Антонов полагает, что основная их цель "омрачить работу наших (российских) дипломатов".
Захарова отметила одержимость США выборами президента в России
Посол подчеркнул, что ситуация вокруг Посольства на данный момент непростая, так как дипломатов пытаются вербовать: предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах.
"Но спешу заверить, им это не удастся", — заключил Антонов.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.