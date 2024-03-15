https://1prime.ru/20240315/846367101.html

Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ

Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ

Российские "перебежчики" не смогут сорвать выбор президента России на территории Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T23:36+0300

2024-03-15T23:36+0300

2024-03-15T23:37+0300

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Российские "перебежчики" не смогут сорвать выбор президента России на территории Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Русофобские проявления в США продолжают множиться, "подпитываться" не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают "режим Зеленского"", — отметил Антонов. Он добавил, что "местные пропагандисты" пытаются посеять сомнения у россиян "в правильности стратегического курса России".Антонов полагает, что основная их цель "омрачить работу наших (российских) дипломатов".Посол подчеркнул, что ситуация вокруг Посольства на данный момент непростая, так как дипломатов пытаются вербовать: предлагают сотрудничество сообщениями на телефон и "провокационными подходами" в публичных местах."Но спешу заверить, им это не удастся", — заключил Антонов. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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сша, россия, анатолий антонов, выборы президента рф