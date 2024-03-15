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"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство
ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:55+0300
2024-03-15T11:55+0300
2024-03-15T11:55+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в размере более 203 миллионов рублей ранее подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Как следует из опубликованного постановления арбитражного суда Московского округа, по исполнительному листу "Эйрбас Рус" выплатила "Технодрому" около 122 миллионов рублей, а от притязаний на сумму около 82 миллионов рублей взыскатель отказался. "ООО "Технодром" признает, что полученная им от ООО "Эйрбас Рус" сумма… представляет собой полный и окончательный размер требований к ответчикам… и окончательно и безусловно освобождает ответчиков от каких-либо требований, в том числе в оставшейся части", - говорится в мировом соглашении, которое утвердил 27 февраля суд округа. Стороны также договорились, что "воздушное судно Eurocopter ЕС 130… и (или) его годные остатки остается собственностью ООО "Технодром" в том виде, в котором оно существует на момент подписания настоящего мирового соглашения". Арбитражный суд Москвы в конце декабря зарегистрировал заявление "Эйрбас Рус" о своем банкротстве, оно было оставлено без движения из-за ряда процессуальных нарушений и до сих пор к рассмотрению не принято. Ранее в сообщении на Федресурсе "дочка" Airbus указала своим единственным кредитором "Технодром". Суды двух инстанций в Москве в 2023 году по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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airbus, суд, новости
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство
"Дочка" Airbus рассчиталась с компанией, из-за долга перед которой подавала на банкротство
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в размере более 203 миллионов рублей ранее подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Как следует из опубликованного постановления арбитражного суда Московского округа, по исполнительному листу "Эйрбас Рус" выплатила "Технодрому" около 122 миллионов рублей, а от притязаний на сумму около 82 миллионов рублей взыскатель отказался.
"ООО "Технодром" признает, что полученная им от ООО "Эйрбас Рус" сумма… представляет собой полный и окончательный размер требований к ответчикам… и окончательно и безусловно освобождает ответчиков от каких-либо требований, в том числе в оставшейся части", - говорится в мировом соглашении, которое утвердил 27 февраля суд округа.
Стороны также договорились, что "воздушное судно Eurocopter ЕС 130… и (или) его годные остатки остается собственностью ООО "Технодром" в том виде, в котором оно существует на момент подписания настоящего мирового соглашения".
Российская "дочка" Airbus подала заявление в суд о своем банкротстве
Арбитражный суд Москвы в конце декабря зарегистрировал заявление "Эйрбас Рус" о своем банкротстве, оно было оставлено без движения из-за ряда процессуальных нарушений и до сих пор к рассмотрению не принято. Ранее в сообщении на Федресурсе "дочка" Airbus указала своим единственным кредитором "Технодром".
Суды двух инстанций в Москве в 2023 году по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.