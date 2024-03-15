Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/airbus-846338641.html
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство
ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:55+0300
2024-03-15T11:55+0300
airbus
суд
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в размере более 203 миллионов рублей ранее подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Как следует из опубликованного постановления арбитражного суда Московского округа, по исполнительному листу "Эйрбас Рус" выплатила "Технодрому" около 122 миллионов рублей, а от притязаний на сумму около 82 миллионов рублей взыскатель отказался. "ООО "Технодром" признает, что полученная им от ООО "Эйрбас Рус" сумма… представляет собой полный и окончательный размер требований к ответчикам… и окончательно и безусловно освобождает ответчиков от каких-либо требований, в том числе в оставшейся части", - говорится в мировом соглашении, которое утвердил 27 февраля суд округа. Стороны также договорились, что "воздушное судно Eurocopter ЕС 130… и (или) его годные остатки остается собственностью ООО "Технодром" в том виде, в котором оно существует на момент подписания настоящего мирового соглашения". Арбитражный суд Москвы в конце декабря зарегистрировал заявление "Эйрбас Рус" о своем банкротстве, оно было оставлено без движения из-за ряда процессуальных нарушений и до сих пор к рассмотрению не принято. Ранее в сообщении на Федресурсе "дочка" Airbus указала своим единственным кредитором "Технодром". Суды двух инстанций в Москве в 2023 году по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20231230/842714539.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_150:0:2473:1742_1920x0_80_0_0_544ea102813c740853cdd80462bdd88e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
airbus, суд, новости
Airbus, суд, Новости
11:55 15.03.2024
 
"Дочка" Airbus погасила долг, из-за которого ранее подавала на банкротство

"Дочка" Airbus рассчиталась с компанией, из-за долга перед которой подавала на банкротство

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-214
Самолет Airbus A320-214 - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. ООО "Эйрбас Рус", российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus, заключила мировое соглашение с ООО "Технодром", из-за долга перед которым в размере более 203 миллионов рублей ранее подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Как следует из опубликованного постановления арбитражного суда Московского округа, по исполнительному листу "Эйрбас Рус" выплатила "Технодрому" около 122 миллионов рублей, а от притязаний на сумму около 82 миллионов рублей взыскатель отказался.
"ООО "Технодром" признает, что полученная им от ООО "Эйрбас Рус" сумма… представляет собой полный и окончательный размер требований к ответчикам… и окончательно и безусловно освобождает ответчиков от каких-либо требований, в том числе в оставшейся части", - говорится в мировом соглашении, которое утвердил 27 февраля суд округа.
Стороны также договорились, что "воздушное судно Eurocopter ЕС 130… и (или) его годные остатки остается собственностью ООО "Технодром" в том виде, в котором оно существует на момент подписания настоящего мирового соглашения".
Самолет в небе над аэропортом Домодедово. - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2023
Российская "дочка" Airbus подала заявление в суд о своем банкротстве
30 декабря 2023, 18:08
Арбитражный суд Москвы в конце декабря зарегистрировал заявление "Эйрбас Рус" о своем банкротстве, оно было оставлено без движения из-за ряда процессуальных нарушений и до сих пор к рассмотрению не принято. Ранее в сообщении на Федресурсе "дочка" Airbus указала своим единственным кредитором "Технодром".
Суды двух инстанций в Москве в 2023 году по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
 
AirbusсудНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала