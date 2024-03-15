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Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы - 15.03.2024, ПРАЙМ
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на вооружение для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T18:58+0300
2024-03-15T18:58+0300
2024-03-15T18:58+0300
политика
замороженные российские активы
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БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на вооружение для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши. "Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", — отметил он. Как указал немецкий канцлер, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Лидеры ЕС намерены использовать их для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
Шольц: доходы от замороженных активов России пойдут на оружие для Украины
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Доходы от замороженных в Европе российских активов потратят на вооружение для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.
"Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", — отметил он.
Как указал немецкий канцлер, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага.
В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Лидеры ЕС намерены использовать их для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.