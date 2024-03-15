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Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте
Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте - 15.03.2024, ПРАЙМ
Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте
Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от текущей ситуации на фронте, где позиции уверенно удерживает... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T18:19+0300
2024-03-15T18:20+0300
выборы президента россии
россия
украина
атаки
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от текущей ситуации на фронте, где позиции уверенно удерживает Москва, заявил президент России Владимир Путин.Ранее Украина атаковала избирательные участки в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области."Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.Он уточнил, что около 95 процентов ракетных снарядов уничтожают силы ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан.Глава государства обещал, что безнаказанными удары не останутся. Он также добавил, что киевскому режиму не удастся запугать россиян, они ответят большей сплоченностью.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, украина, атаки, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, УКРАИНА, Атаки, Выборы президента РФ
18:19 15.03.2024 (обновлено: 18:20 15.03.2024)
 
Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от ситуации на фронте

Путин: Киев провокациями пытается отвлечь внимание от реального положения на линии фронта

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Киев, совершая провокации в день президентских выборов в России, пытается отвлечь внимание от текущей ситуации на фронте, где позиции уверенно удерживает Москва, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Украина атаковала избирательные участки в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области.
"Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
Он уточнил, что около 95 процентов ракетных снарядов уничтожают силы ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ с начала голосования
16:55
Глава государства обещал, что безнаказанными удары не останутся. Он также добавил, что киевскому режиму не удастся запугать россиян, они ответят большей сплоченностью.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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