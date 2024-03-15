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Биткоин подешевел после рекордного роста

Биткоин подешевел после рекордного роста - 15.03.2024, ПРАЙМ

Биткоин подешевел после рекордного роста

Стоимость биткоина в пятницу днем снижается на 8%, до уровня в 67,2 тысячи долларов, после обновления очередного рекорда в 73,8 тысячи долларов днем ранее,... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:53+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу днем снижается на 8%, до уровня в 67,2 тысячи долларов, после обновления очередного рекорда в 73,8 тысячи долларов днем ранее, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.38 мск дешевеет на 8,15% за сутки - до 67 228 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,31% - в среднем до 66 167 долларов. Динамика также приводится за сутки. Днем ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический рекорд, поднявшись до 73 777 долларов. Ранее в марте биткоин превысил рекордный уровень в 69 тысяч долларов, установленный в ноябре 2021 года. Суммарно с начала марта стоимость криптовалюты выросла уже на 9% после роста на более чем 40% в феврале, до более чем 61 тысячи с 42,6 тысячи долларов на конец января.

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биткоин, цена, новости