https://1prime.ru/20240315/britain-846334647.html

Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки

Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки - 15.03.2024, ПРАЙМ

Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки

Лондон ведет "серую" необъявленную войну с Россией, при этом сами жители Великобритании этого не понимают. Таким мнением поделился с изданием Politico бывший... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T10:41+0300

2024-03-15T10:41+0300

2024-03-15T10:41+0300

политика

россия

великобритания

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/04/841250464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2f8afb1b055fb7ffa24e06075697a4bb.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Лондон ведет "серую" необъявленную войну с Россией, при этом сами жители Великобритании этого не понимают. Таким мнением поделился с изданием Politico бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав."Если остановить кого-нибудь на улице здесь в Великобритании и спросить, считают ли они, что Британия находится в состоянии войны, на вас посмотрят, как на сумасшедшего. Однако мы действительно находимся в состоянии войны – мы ведем "серую" войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", - отметил он в интервью.Дирлав призвал осознать наличие этой войны и обратить внимание на несоответствие между заявлениями британских властей и реальными действиями по обеспечению обороноспособности страны.Он также отмечат, что правительство Великобритании не выделяет достаточно средств на оборону и требует увеличить финансирование до 2,5 процента ВВП. Кроме того, необходимо как можно скорее увеличить размеры военно-морского флота и количество военнослужащих.Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину являются негативным фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России. Он также указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, включая поставки оружия и обучение военнослужащих на территории стран альянса.

https://1prime.ru/20240304/845902261.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, новости