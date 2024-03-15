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Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки
Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки - 15.03.2024, ПРАЙМ
Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки
Лондон ведет "серую" необъявленную войну с Россией, при этом сами жители Великобритании этого не понимают. Таким мнением поделился с изданием Politico бывший... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:41+0300
2024-03-15T10:41+0300
2024-03-15T10:41+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Лондон ведет "серую" необъявленную войну с Россией, при этом сами жители Великобритании этого не понимают. Таким мнением поделился с изданием Politico бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав."Если остановить кого-нибудь на улице здесь в Великобритании и спросить, считают ли они, что Британия находится в состоянии войны, на вас посмотрят, как на сумасшедшего. Однако мы действительно находимся в состоянии войны – мы ведем "серую" войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", - отметил он в интервью.Дирлав призвал осознать наличие этой войны и обратить внимание на несоответствие между заявлениями британских властей и реальными действиями по обеспечению обороноспособности страны.Он также отмечат, что правительство Великобритании не выделяет достаточно средств на оборону и требует увеличить финансирование до 2,5 процента ВВП. Кроме того, необходимо как можно скорее увеличить размеры военно-морского флота и количество военнослужащих.Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину являются негативным фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России. Он также указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, включая поставки оружия и обучение военнослужащих на территории стран альянса.
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Лондон ведет с Россией "серую войну", заявил экс-глава британской разведки
Экс-глава британской разведки Дирлав: Британия ведет с Россией "серую войну"
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Лондон ведет "серую" необъявленную войну с Россией, при этом сами жители Великобритании этого не понимают. Таким мнением поделился с изданием Politico бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав.
"Если остановить кого-нибудь на улице здесь в Великобритании и спросить, считают ли они, что Британия находится в состоянии войны, на вас посмотрят, как на сумасшедшего. Однако мы действительно находимся в состоянии войны – мы ведем "серую" войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", - отметил он в интервью.
Дирлав призвал осознать наличие этой войны и обратить внимание на несоответствие между заявлениями британских властей и реальными действиями по обеспечению обороноспособности страны.
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом
Он также отмечат, что правительство Великобритании не выделяет достаточно средств на оборону и требует увеличить финансирование до 2,5 процента ВВП. Кроме того, необходимо как можно скорее увеличить размеры военно-морского флота и количество военнослужащих.
Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину являются негативным фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России. Он также указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, включая поставки оружия и обучение военнослужащих на территории стран альянса.