https://1prime.ru/20240315/dollar-846362947.html

Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже

Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже - 15.03.2024, ПРАЙМ

Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже

Рубль по итогам торгов 15 марта и недели в целом подешевел к доллару, юаню и евро, при этом "американец" незадолго до закрытия торгов подскакивал выше 93 рублей | 15.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов 15 марта и недели в целом подешевел к доллару, юаню и евро, при этом "американец" незадолго до закрытия торгов подскакивал выше 93 рублей впервые с 26 февраля, затем откатился: доллар закрыл торги на отметке 92,9 рубля, юань - на уровне 12,87 рубля, евро - чуть выше 101,22 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,18 рубля, до 92,9 рубля, юаня - на 17 копеек, до 12,87 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 101,22 рубля.Доллар вырос за неделю на 2,3 рубля, юань - на 27 копеек, евро поднялся на 2,3 рубля.

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