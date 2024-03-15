https://1prime.ru/20240315/dollar-846362947.html
Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже
Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже - 15.03.2024, ПРАЙМ
Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже
Рубль по итогам торгов 15 марта и недели в целом подешевел к доллару, юаню и евро, при этом "американец" незадолго до закрытия торгов подскакивал выше 93 рублей | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T19:12+0300
2024-03-15T19:12+0300
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов 15 марта и недели в целом подешевел к доллару, юаню и евро, при этом "американец" незадолго до закрытия торгов подскакивал выше 93 рублей впервые с 26 февраля, затем откатился: доллар закрыл торги на отметке 92,9 рубля, юань - на уровне 12,87 рубля, евро - чуть выше 101,22 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,18 рубля, до 92,9 рубля, юаня - на 17 копеек, до 12,87 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 101,22 рубля.Доллар вырос за неделю на 2,3 рубля, юань - на 27 копеек, евро поднялся на 2,3 рубля.
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россия, доллар
Доллар поднялся выше 93 рублей на бирже
Мосбиржа: доллар по итогам торгов 15 марта поднялся выше 93 рублей на бирже
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов 15 марта и недели в целом подешевел к доллару, юаню и евро, при этом "американец" незадолго до закрытия торгов подскакивал выше 93 рублей впервые с 26 февраля, затем откатился: доллар закрыл торги на отметке 92,9 рубля, юань - на уровне 12,87 рубля, евро - чуть выше 101,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,18 рубля, до 92,9 рубля, юаня - на 17 копеек, до 12,87 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 101,22 рубля.
Доллар нацелен на рост по итогам недели, иена ослабла перед заседаниями ЦБ
Доллар вырос за неделю на 2,3 рубля, юань - на 27 копеек, евро поднялся на 2,3 рубля.