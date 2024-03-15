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Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию - 15.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию - 15.03.2024, ПРАЙМ
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:10+0300
2024-03-15T09:10+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного импорта, сообщает издание "Коммерсантъ".Согласно изданию, ряд компаний подписывают с партнерами документ, запрещающий реэкспорт продукцию в Россию. По словам главного исполнительного директора группы "М. Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, продукция бренда Electrolux уже представлена в ограниченном объеме в магазинах сети.По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, параллельный импорт в России продлевается в 2024 году с целью помочь российским производителям удовлетворить потребности рынка.Тем не менее, только 14 процентов малых и средних предприятий в России прибегают к использованию механизма параллельного импорта. Остальные компании приобретают уже импортированные товары, ищут поставщиков в других странах или запускают собственное производство.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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россия, техника, новости
Экономика, РОССИЯ, техника, Новости
09:10 15.03.2024
 
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

"Ъ": производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного импорта, сообщает издание "Коммерсантъ".
Согласно изданию, ряд компаний подписывают с партнерами документ, запрещающий реэкспорт продукцию в Россию. По словам главного исполнительного директора группы "М. Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, продукция бренда Electrolux уже представлена в ограниченном объеме в магазинах сети.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, параллельный импорт в России продлевается в 2024 году с целью помочь российским производителям удовлетворить потребности рынка.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране
6 марта, 13:15
Тем не менее, только 14 процентов малых и средних предприятий в России прибегают к использованию механизма параллельного импорта. Остальные компании приобретают уже импортированные товары, ищут поставщиков в других странах или запускают собственное производство.
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
 
ЭкономикаРОССИЯтехникаНовости
 
 
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