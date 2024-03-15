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Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию - 15.03.2024, ПРАЙМ
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:10+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного импорта, сообщает издание "Коммерсантъ".Согласно изданию, ряд компаний подписывают с партнерами документ, запрещающий реэкспорт продукцию в Россию. По словам главного исполнительного директора группы "М. Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, продукция бренда Electrolux уже представлена в ограниченном объеме в магазинах сети.По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, параллельный импорт в России продлевается в 2024 году с целью помочь российским производителям удовлетворить потребности рынка.Тем не менее, только 14 процентов малых и средних предприятий в России прибегают к использованию механизма параллельного импорта. Остальные компании приобретают уже импортированные товары, ищут поставщиков в других странах или запускают собственное производство.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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Экономика, РОССИЯ, техника, Новости
Поставщики бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
"Ъ": производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через механизм параллельного импорта, сообщает
издание "Коммерсантъ".
Согласно изданию, ряд компаний подписывают с партнерами документ, запрещающий реэкспорт продукцию в Россию. По словам главного исполнительного директора группы "М. Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, продукция бренда Electrolux уже представлена в ограниченном объеме в магазинах сети.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, параллельный импорт в России продлевается в 2024 году с целью помочь российским производителям удовлетворить потребности рынка.
ФАС поддержала продолжение работы механизма параллельного импорта в стране
Тем не менее, только 14 процентов малых и средних предприятий в России прибегают к использованию механизма параллельного импорта. Остальные компании приобретают уже импортированные товары, ищут поставщиков в других странах или запускают собственное производство.
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.