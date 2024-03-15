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Fitch повысило прогноз цен на золото и медь в 2024 году

Fitch повысило прогноз цен на золото и медь в 2024 году - 15.03.2024, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз цен на золото и медь в 2024 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на золото и медь на текущий год, при этом понизило ожидания по стоимости алюминия и... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:37+0300

2024-03-15T09:37+0300

2024-03-15T09:37+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на золото и медь на текущий год, при этом понизило ожидания по стоимости алюминия и никеля, а также сохранило для цинка, следует из доклада агентства. Так, Fitch прогнозирует, что в 2024 году стоимость одной тройской унции золота составит 1900 долларов против ожидаемых ранее 1800 долларов. Прогноз на следующий год был повышен до 1800 долларов с 1600 долларов, на 2026 год - до 1600 с 1500 долларов, в 2027 году цена прогнозируется на уровне 1500 долларов. "Увеличение прогнозов по золоту на 2024-2026 годы отражает более высокую премию за геополитический риск из-за статуса металла как актива-убежища", - указывает агентство. Прогноз спотовой цены меди на текущий год был повышен до 8,4 тысячи долларов за тонну с 8,3 тысячи, на 2025 год - сохранен на уровне 8 тысяч долларов, на 2026 год - на отметке 7,5 тысячи долларов, в 2027 году прогноз цены составляет 7,5 тысячи. Как объясняет агентство, повышение прогноза связано с перебоями со стороны поставок и более низкими прогнозами производства. Спотовая цена алюминия в 2024 году ожидается на уровне 2,3 тысячи долларов против 2,35 тысячи ранее, прогноз на 2025 год сохранен на уровне 2,4 тысячи долларов, на 2026 год - повышен до 2,3 тысячи с 2,2 тысячи, на 2027 год прогноз цены составляет 2,3 тысячи долларов. Сокращение прогноза на текущий год агентство объясняет снижением цен с начала года, но затем ожидается постепенный рост цен за счет восстановления спроса за пределами Китая. Прогноз спотовой цены на никель на 2024 год был понижен до 17 тысяч с 18 тысяч долларов, на 2025 год - до 16 тысяч с 17 тысяч, а также сохранен на 2026 год (15 тысяч долларов). В 2027 году цена на никель ожидается по 15 тысяч долларов за тонну. Понижение прогнозов отражает рост предложения, комментирует агентство. Прогноз по спотовой цене на цинк на 2024 год был сохранен на уровне 2,5 тысячи долларов, при этом повышен на 2025 год - до 2,4 тысячи с 2,3 тысячи, на 2026 год - до 2,3 тысячи с 2,2 тысячи, а в 2027 году прогноз цены составляет 2,4 тысячи. Повышение среднесрочного прогноза отражает ожидание постепенного восстановления спроса, говорится в сообщении.

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цены, золото, алюминий, никель, новости