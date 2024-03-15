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Иран впервые отправит партию яиц в Россию - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Иран впервые отправит партию яиц в Россию - 15.03.2024, ПРАЙМ
Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:33+0300
2024-03-15T16:33+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани. "Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней", - приводит иранское информационное агентство Eqtesad News слова Кашани. Он отметил, что "в настоящее время объем экспорта куриных яиц вернулся в прежние цифры", и, более того, показатель существенно растет в феврале-марте к аналогичному периоду предыдущего года.Ранее Россельхознадзор сообщил, что в Россию поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 миллиона, и из Турции - 633,6 тысячи штук, таким образом всего с конца прошлого года ввезено 28,5 миллиона.
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россия, иран, яйца, новости
РОССИЯ, ИРАН, яйца, Новости
16:33 15.03.2024
 
Иран впервые отправит партию яиц в Россию

Eqtesad News: Иран впервые отправит партию яиц в Россию

© Фото : Unsplash/Nick FewingsКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани.
"Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней", - приводит иранское информационное агентство Eqtesad News слова Кашани.
Он отметил, что "в настоящее время объем экспорта куриных яиц вернулся в прежние цифры", и, более того, показатель существенно растет в феврале-марте к аналогичному периоду предыдущего года.
Томаты
Путин попросил не повторять ошибку с яйцами на рынке томатов
5 марта, 17:44
Ранее Россельхознадзор сообщил, что в Россию поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана, в количестве 2,7 миллиона, и из Турции - 633,6 тысячи штук, таким образом всего с конца прошлого года ввезено 28,5 миллиона.
 
РОССИЯИРАНяйцаНовости
 
 
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