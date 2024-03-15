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В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента

В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента - 15.03.2024, ПРАЙМ

В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента

Выборы президента России на Кипре проходят в благожелательной и позитивной обстановке, при высокой явке, рассказали агентству РИА Новости в посольстве России в... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:32+0300

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АФИНЫ, 15 мар - ПРАЙМ. Выборы президента России на Кипре проходят в благожелательной и позитивной обстановке, при высокой явке, рассказали агентству РИА Новости в посольстве России в Никосии."У нас всё хорошо, спокойно, без происшествий. Атмосфера позитивная, благожелательная. Явка отмечается высокая", - сообщили в посольстве.В диппредставительстве отметили, что проголосовать возможно в крупных городах Кипра, таких как Никосия, Лимасол, Пафос, а также в Ларнаке и Айя-Напе в субботу и воскресенье.Ранее посольсвто России на Кипре организовало наибольшее число избирательных участков. По словам посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, процедура проходила спокойно и без эксцессов.Отмечается, что на данный момент на Кипре проживают 120 тысяч россиян.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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