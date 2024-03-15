Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240315/elections-846339705.html
В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента
В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента - 15.03.2024, ПРАЙМ
В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента
Выборы президента России на Кипре проходят в благожелательной и позитивной обстановке, при высокой явке, рассказали агентству РИА Новости в посольстве России в... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:32+0300
2024-03-15T12:33+0300
выборы президента россии
россия
кипр
голосование
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76188/25/761882516_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ea85c9be5dade4b1c40252e4fc30113.jpg
АФИНЫ, 15 мар - ПРАЙМ. Выборы президента России на Кипре проходят в благожелательной и позитивной обстановке, при высокой явке, рассказали агентству РИА Новости в посольстве России в Никосии."У нас всё хорошо, спокойно, без происшествий. Атмосфера позитивная, благожелательная. Явка отмечается высокая", - сообщили в посольстве.В диппредставительстве отметили, что проголосовать возможно в крупных городах Кипра, таких как Никосия, Лимасол, Пафос, а также в Ларнаке и Айя-Напе в субботу и воскресенье.Ранее посольсвто России на Кипре организовало наибольшее число избирательных участков. По словам посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, процедура проходила спокойно и без эксцессов.Отмечается, что на данный момент на Кипре проживают 120 тысяч россиян.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240315/846332606.html
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76188/25/761882516_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13edac96565118de3718fcd71d562a0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кипр, голосование, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, КИПР, голосование, Новости
12:32 15.03.2024 (обновлено: 12:33 15.03.2024)
 
В посольстве России на Кипре сообщили о высокой явке на выборы президента

Посольство: выборы президента России на Кипре проходят при высокой явке

© Фото : Wikimedia Commons/EUCyprusфлаг Кипра
флаг Кипра - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© Фото : Wikimedia Commons/EUCyprus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АФИНЫ, 15 мар - ПРАЙМ. Выборы президента России на Кипре проходят в благожелательной и позитивной обстановке, при высокой явке, рассказали агентству РИА Новости в посольстве России в Никосии.
"У нас всё хорошо, спокойно, без происшествий. Атмосфера позитивная, благожелательная. Явка отмечается высокая", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве отметили, что проголосовать возможно в крупных городах Кипра, таких как Никосия, Лимасол, Пафос, а также в Ларнаке и Айя-Напе в субботу и воскресенье.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента
09:39
Ранее посольсвто России на Кипре организовало наибольшее число избирательных участков. По словам посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, процедура проходила спокойно и без эксцессов.
Отмечается, что на данный момент на Кипре проживают 120 тысяч россиян.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯКИПРголосованиеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала