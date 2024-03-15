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В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование

В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Москве зафиксировали рекордно высокую явку на голосование

Интерес к участию в избирательном процессе в Москве настолько высок, что показатели по явке бьют рекорды пердыдущих лет, об этом сообщил заместитель... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T13:51+0300

2024-03-15T13:51+0300

2024-03-15T13:51+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Интерес к участию в избирательном процессе в Москве настолько высок, что показатели по явке бьют рекорды пердыдущих лет, об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов."Важно отметить, что интерес к голосованию настолько высокий, что те цифры по явке, которые мы сейчас видим, они, конечно, бьют рекорды предыдущих годов", - отметил Асафов.Он также подчеркнул, что в процессе онлайн-голосования задержки также не зафиксированы.Голосовать в Москве можно различными способами, включая явку на избирательный участок или использование электронных терминалов для голосования. Граждане, имеющие полноценный аккаунт на портале мэра и правительства Москвы и постоянную регистрацию в столице, также могут проголосовать дистанционно на сайте elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, москва, голосование, новости