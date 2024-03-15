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Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций
Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций - 15.03.2024, ПРАЙМ
Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций
Евросоюз разрабатывает 14-й по счету пакет антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник журналистам. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:28+0300
2024-03-15T17:28+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает 14-й по счету пакет антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник журналистам.По его словам, в новые пакет войдут меры по борьбе с обходом введенных ранее рестрикций. "Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", - сказал он.Ранее 23 февраля Евросоюз раскрыл детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более двух тысяч позиций. Меры вступили в силу 1 марта 2024 года.Российская сторона не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные против России рестрикции неэффективны.По словам президента России Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240313/sanktsii-846254710.html
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россия, новости
Политика, РОССИЯ, Новости
17:28 15.03.2024
 
Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций

В 14-й пакет антироссийский санкций ЕС войдут меры против обхода других санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает 14-й по счету пакет антироссийских санкций, заявил высокопоставленный европейский источник журналистам.
По его словам, в новые пакет войдут меры по борьбе с обходом введенных ранее рестрикций. "Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", - сказал он.
Ранее 23 февраля Евросоюз раскрыл детали нового 13-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список ЕС теперь насчитывает более двух тысяч позиций. Меры вступили в силу 1 марта 2024 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров
13 марта, 14:11
Российская сторона не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные против России рестрикции неэффективны.
По словам президента России Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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