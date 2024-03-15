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Евро превысил 101 рубль впервые в этом году

Евро превысил 101 рубль впервые в этом году - 15.03.2024, ПРАЙМ

Евро превысил 101 рубль впервые в этом году

Рубль продолжил падать в ходе торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:30+0300

2024-03-15T17:30+0300

2024-03-15T17:30+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Рубль продолжил падать в ходе торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Отмечается, что курс евро впервые в 2024 году поднялся выше 101 рубля, до 101,03 рубля.Кроме того, доллар расчетами "завтра" к 17:20 по московскому времени достигал 92,63 рубля, а юань - 12,83 рубля.

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курсы валют, мосбиржа