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Евро превысил 101 рубль впервые в этом году - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Евро превысил 101 рубль впервые в этом году
Евро превысил 101 рубль впервые в этом году - 15.03.2024, ПРАЙМ
Евро превысил 101 рубль впервые в этом году
Рубль продолжил падать в ходе торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:30+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Рубль продолжил падать в ходе торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Отмечается, что курс евро впервые в 2024 году поднялся выше 101 рубля, до 101,03 рубля.Кроме того, доллар расчетами "завтра" к 17:20 по московскому времени достигал 92,63 рубля, а юань - 12,83 рубля.
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курсы валют, мосбиржа
Курсы валют, Мосбиржа
17:30 15.03.2024
 
Евро превысил 101 рубль впервые в этом году

Евро превысил на Московской бирже 101 рубль впервые в этом году

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Рубль продолжил падать в ходе торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Отмечается, что курс евро впервые в 2024 году поднялся выше 101 рубля, до 101,03 рубля.
Кроме того, доллар расчетами "завтра" к 17:20 по московскому времени достигал 92,63 рубля, а юань - 12,83 рубля.
 
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