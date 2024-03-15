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"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции - 15.03.2024, ПРАЙМ
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"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции
После интервью президента Франции Эммануэля Макрона, необходимо добиться истины в отношении ситуации на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты"... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:40+0300
2024-03-15T17:46+0300
политика
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ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. После интервью президента Франции Эммануэля Макрона, необходимо добиться истины в отношении ситуации на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее французский лидер в ходе беседы с телеканалом France 2 заявил, что Париж готов ответить на вероятную эскалацию со стороны России, а также принять решения, которые гарантируют, что российская сторона не сможет одержать победу в украинском конфликте."Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! &lt;…&gt; Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!" — написал политик.Филиппо отметил, что речь, в особенности, идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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франция, украина, россия, новости, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости, Эммануэль Макрон
17:40 15.03.2024 (обновлено: 17:46 15.03.2024)
 
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции

Филиппо призвал раскрыть правду об Украине, чтобы избежать смертельной ловушки

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. После интервью президента Франции Эммануэля Макрона, необходимо добиться истины в отношении ситуации на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее французский лидер в ходе беседы с телеканалом France 2 заявил, что Париж готов ответить на вероятную эскалацию со стороны России, а также принять решения, которые гарантируют, что российская сторона не сможет одержать победу в украинском конфликте.
"Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! <…> Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!" — написал политик.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
"Безответственность и цинизм". Во Франции жестко раскритиковали Макрона
11:45
Филиппо отметил, что речь, в особенности, идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАРОССИЯНовостиЭммануэль Макрон
 
 
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