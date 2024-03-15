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Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом"
Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" - 15.03.2024, ПРАЙМ
Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом"
Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в годовом отчете этой финской компании. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:07+0300
2024-03-15T14:07+0300
2024-03-15T14:07+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в годовом отчете этой финской компании. "Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с "Газпром экспортом", который включает в себя условия "бери или плати" за минимальные объемы", − отмечается в отчете. При этом в мае Gasum расторг с "Газпром экспортом" также долгосрочный − действовавший до 2031 года − контракт на поставку трубопроводного газа. Решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле 2022 года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ. Позже Gasum инициировала арбитражное разбирательство с "Газпром экспортом" по поводу этого контракта. Газ из России в Финляндию поставлялся на протяжении 50 лет. "Газпром экспорт" до 2019 года был единственным каналом такого импорта. Сейчас страна замещает этот не поступающий больше газ в том числе за счёт СПГ из США.
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gasum, газпром экспорт, новости
Энергетика, Gasum, Газпром экспорт, Новости
Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом"
Финский Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки СПГ
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в годовом отчете этой финской компании.
"Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с "Газпром экспортом", который включает в себя условия "бери или плати" за минимальные объемы", − отмечается в отчете.
Финская Gasum доставила новую партию СПГ после остановки Balticconnector
При этом в мае Gasum расторг с "Газпром экспортом" также долгосрочный − действовавший до 2031 года − контракт на поставку трубопроводного газа. Решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле 2022 года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ. Позже Gasum инициировала арбитражное разбирательство с "Газпром экспортом" по поводу этого контракта.
Газ из России в Финляндию поставлялся на протяжении 50 лет. "Газпром экспорт" до 2019 года был единственным каналом такого импорта. Сейчас страна замещает этот не поступающий больше газ в том числе за счёт СПГ из США.