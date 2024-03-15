https://1prime.ru/20240315/gas-846343746.html

Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом"

Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом" - 15.03.2024, ПРАЙМ

Финский Gasum сохранил долгосрочный контракт с "Газпром экспортом"

Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в годовом отчете этой финской компании. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:07+0300

2024-03-15T14:07+0300

2024-03-15T14:07+0300

энергетика

gasum

газпром экспорт

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53f38f52be189ace7f952fb32d974a2f.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Gasum сохраняет с "Газпром экспортом" долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в годовом отчете этой финской компании. "Gasum имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с "Газпром экспортом", который включает в себя условия "бери или плати" за минимальные объемы", − отмечается в отчете. При этом в мае Gasum расторг с "Газпром экспортом" также долгосрочный − действовавший до 2031 года − контракт на поставку трубопроводного газа. Решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле 2022 года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ. Позже Gasum инициировала арбитражное разбирательство с "Газпром экспортом" по поводу этого контракта. Газ из России в Финляндию поставлялся на протяжении 50 лет. "Газпром экспорт" до 2019 года был единственным каналом такого импорта. Сейчас страна замещает этот не поступающий больше газ в том числе за счёт СПГ из США.

https://1prime.ru/20240110/842762964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

gasum, газпром экспорт, новости