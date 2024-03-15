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В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями" - 15.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
Между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Форанции Эммануэлем Макроном есть конфликты, несмотря на дружественные отношения. Об этом заявил... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:18+0300
2024-03-15T15:18+0300
2024-03-15T15:18+0300
политика
германия
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БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Форанции Эммануэлем Макроном есть конфликты, несмотря на дружественные отношения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Пресс-секретарю немецкого кабмина задали вопрос, считает ли он встречу европейских лидеров, которая пройдет в пятницу, 15 марта, примирительной."Он (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.) не считает такие понятия, как примирение или ссора, уместными. Верным является то, что он тесно, дружественно и доверительно работает с Эммануэлем Макроном. Оба друг другу нравятся, но все равно существуют конфликты, где есть различные позиции", - сказал Хебештрайт.По его словам, подобные разногласия решаются нахождением пути к общей позиции, а не тем, что "друг дружку очень любят".
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германия, олаф шольц, эммануэль макрон
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон
В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
Власти ФРГ: в отношениях Шольца и Макрона есть "конфликты с различными позициями"
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Форанции Эммануэлем Макроном есть конфликты, несмотря на дружественные отношения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Пресс-секретарю немецкого кабмина задали вопрос, считает ли он встречу европейских лидеров, которая пройдет в пятницу, 15 марта, примирительной.
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"Он (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.) не считает такие понятия, как примирение или ссора, уместными. Верным является то, что он тесно, дружественно и доверительно работает с Эммануэлем Макроном. Оба друг другу нравятся, но все равно существуют конфликты, где есть различные позиции", - сказал Хебештрайт.
По его словам, подобные разногласия решаются нахождением пути к общей позиции, а не тем, что "друг дружку очень любят".