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Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова
Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова - 15.03.2024, ПРАЙМ
Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова
Евросоюз пытается приписать России фантомные долги из-за проблем в экономике европейских стран, написала в своем Telegram-канале официальный пердставитель МИД... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:31+0300
2024-03-15T09:35+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Евросоюз пытается приписать России фантомные долги из-за проблем в экономике европейских стран, написала в своем Telegram-канале официальный пердставитель МИД России Мария Захарова."Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране", - написала дипломат.Ранее евродепутаты потребовали, чтобы Россия вернула Румынии золотые резервы, культурные, религиозные и архивные ценности, которые якобы Бухарест передал на хранение в 1916-1917 годах.Захарова напомнила, что согласно данным экспертов, долги румынской стороный перед Москвой в 20-25 раз больше, чем стоимость всего направленного в Россию золотого запаса.Во время Первой мировой войны румынские власти вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть этих ценностей была возвращена в Румынию в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и румынские власти создали комиссию для решения вопросов, связанных с румынским золотым запасом.
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россия, румыния, новости, золото
РОССИЯ, РУМЫНИЯ, Новости, золото
09:31 15.03.2024 (обновлено: 09:35 15.03.2024)
 
Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова

Захарова обвинила Румынию в попытке навесить на Россию фантомные долги

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Евросоюз пытается приписать России фантомные долги из-за проблем в экономике европейских стран, написала в своем Telegram-канале официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.
"Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране", - написала дипломат.
Ранее евродепутаты потребовали, чтобы Россия вернула Румынии золотые резервы, культурные, религиозные и архивные ценности, которые якобы Бухарест передал на хранение в 1916-1917 годах.
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Захарова напомнила, что согласно данным экспертов, долги румынской стороный перед Москвой в 20-25 раз больше, чем стоимость всего направленного в Россию золотого запаса.
Во время Первой мировой войны румынские власти вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть этих ценностей была возвращена в Румынию в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и румынские власти создали комиссию для решения вопросов, связанных с румынским золотым запасом.
 
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