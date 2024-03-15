Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240315/microsoft-846365475.html
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России - 15.03.2024, ПРАЙМ
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
Корпорация Microsoft с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений, сказано в... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T20:46+0300
2024-03-15T20:48+0300
россия
microsoft
политика
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений, сказано в письме корпорации своим клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России. Компания Microsoft обнаружила, что одна или несколько ваших подписок или комплексных услуг, по-видимому, подпадают под эти запреты", - сказано в письме. "Компания Microsoft обязуется соблюдать торговые законы и правила ЕС, а также всех других юрисдикций, в которых она работает. В соответствии с этими правительственными предписаниями Microsoft должна прекратить действие этих подписок до 20 марта 2024 года... После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или службам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них", - добавляется там же. Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов. Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и об увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://1prime.ru/20240315/eu-846353820.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, microsoft, санкции против рф
РОССИЯ, Microsoft, Политика, санкции против РФ
20:46 15.03.2024 (обновлено: 20:48 15.03.2024)
 
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Microsoft с 20 марта ограничит компаниям в РФ доступ к части ПО, в том числе облачного

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© flickr.com / nixiepixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений, сказано в письме корпорации своим клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России. Компания Microsoft обнаружила, что одна или несколько ваших подписок или комплексных услуг, по-видимому, подпадают под эти запреты", - сказано в письме.
"Компания Microsoft обязуется соблюдать торговые законы и правила ЕС, а также всех других юрисдикций, в которых она работает. В соответствии с этими правительственными предписаниями Microsoft должна прекратить действие этих подписок до 20 марта 2024 года... После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или службам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них", - добавляется там же.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций
17:28
Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM
Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.
Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и об увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
 
ПолитикаРОССИЯMicrosoftсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала