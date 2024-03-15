https://1prime.ru/20240315/microsoft-846365475.html

Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России - 15.03.2024, ПРАЙМ

Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Корпорация Microsoft с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений, сказано в... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T20:46+0300

2024-03-15T20:46+0300

2024-03-15T20:48+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений, сказано в письме корпорации своим клиентам, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Европейский союз недавно ввел новые экономические санкции, которые с 20 марта 2024 года запрещают Microsoft поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России. Компания Microsoft обнаружила, что одна или несколько ваших подписок или комплексных услуг, по-видимому, подпадают под эти запреты", - сказано в письме. "Компания Microsoft обязуется соблюдать торговые законы и правила ЕС, а также всех других юрисдикций, в которых она работает. В соответствии с этими правительственными предписаниями Microsoft должна прекратить действие этих подписок до 20 марта 2024 года... После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или службам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них", - добавляется там же. Как рассказали в компании Softline, аналогичное письмо прислала Amazon. Российская компания предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google. Так, могут перестать работать единая масштабируемая платформа для самообслуживания и бизнес-аналитики предприятия Power BI, система управления отношениями с клиентами Dynamics CRM Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов. Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и об увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://1prime.ru/20240315/eu-846353820.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, microsoft, санкции против рф