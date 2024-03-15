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Адвокат предупредил о новой схеме обмана с “плохими анализами”

Адвокат предупредил о новой схеме обмана с “плохими анализами” - 15.03.2024, ПРАЙМ

Адвокат предупредил о новой схеме обмана с “плохими анализами”

По закону никто не имеет право звонить гражданам, сообщать о "плохих медицинских анализах" и давать рекомендации по лечению. Если это происходит, почти... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T02:02+0300

2024-03-15T02:02+0300

2024-03-15T02:02+0300

мошенничество

медицина

мошенники

мка "аронов и партнеры"

эксклюзив

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По закону никто не имеет право звонить гражданам, сообщать о "плохих медицинских анализах" и давать рекомендации по лечению. Если это происходит, почти наверняка вам звонят мошенники, рассказывает агентству “Прайм” управляющий партнёр МКА "Аронов и Партнеры", адвокат Александр Аронов.Услышав подобное, уточните, из какого медицинского учреждения вас беспокоят. Если конкретного ответа не поступит, разговор следует прекратить. Если звонящий верно назовет поликлинику, необходимо также прервать общение и перезвонить в медицинское учреждение самостоятельно. “Такой звонок позволит убедиться, что изначально вы разговаривали с мошенником”, - говорит эксперт.Также важно помнить, что главный врач поликлиники не может позвонить вам по определению, если только по какой-то причине он не является вашим лечащим врачом.По закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.“Это значит, что врачи не имеют право звонить по телефону и сообщать сведения не только о результатах анализов, но даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования”, - утверждает юрист.Получать результаты по телефону можно лишь в одном исключительном случае - если вы самостоятельно в медицинском учреждении написали согласие на предоставление вам сведений о результатах исследования и указали ваш номер телефона.Также многие медицинские учреждения используют специальные приложения, в которых вы можете получать результаты исследований, включая используемое государственным учреждениями ЕГИСЗ. Но для доступа туда используется система идентификации, которая снимает риски несанкционированного доступа. Это не аналог обычного звонка по телефону.“Если из разговора следует, что собеседник ссылается на результаты анализов, которые вы действительно сдавали в указанной им медицинской организации, необходимо связаться со своим лечащим врачом. Это может означать, что в руки мошенников попала информационная система медицинской организации. Ваш звонок поможет предупредить других пациентов о возможных попытках обмана”, - поясняет юрист.Аронов напомнил, что государственная поликлиника не может предлагать вам какое-либо лечение на возмездной основе, если оно возможно в рамках ОМС. Также врачи не будут сообщать о "плохих медицинских анализах" по телефону, ведь интерпретация результатов анализов – это не просто высказывание мнения, а полноценная медицинская услуга.Следовательно, постановка диагноза и предложение плана лечения должны сопровождаться личным посещением медицинского учреждения и непосредственно врача, либо с использованием телемедицинских технологий. В ходе консультации вы подписываете информированное добровольное согласие на получение медуслуги.Ни в коем случае не соглашайтесь переводить деньги без подписания договора и помните, что медицинские услуги могут быть оказаны посредством ОМС, ДМС и платно (по договору об оказании платных медицинских услуг). “Но даже при получении платных медицинских услуг обязательным условием является заключение договора и получения консультации у специалиста ”, - заключил Аронов.

https://1prime.ru/20240311/golos-846077050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

медицина, мошенники, мка "аронов и партнеры", эксклюзив