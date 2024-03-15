https://1prime.ru/20240315/nuclear-846344205.html

Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США

Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США - 15.03.2024, ПРАЙМ

Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США

К заявлениям президента России Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия стоит отнестись крайне серьезно, пишет обозреватель журнала The... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:24+0300

2024-03-15T14:24+0300

2024-03-15T14:24+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. К заявлениям президента России Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия стоит отнестись крайне серьезно, пишет обозреватель журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.Ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что в случае необходимости Россия готова вести ядерную войну. Но только в том случае, если Москва если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Кроме того, российская сторона обладает самой современной ядерной триадой в мире."Путин имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй (ответный - прим.ред.) удар в случае внезапного нападения", — пишет обозреватель.Он также отметил, что в случае атаки России межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, американские военные смогли бы ответить ядерным ударом с подводных лодок, которые постоянно патрулируют по всему миру.Обозреватель подчеркнул, что Россия в настоящее время обладает самым большим в мире ядерным арсеналом, состоящим из около 5 600 ядерных боеголовок. У России также имеется более 300 межконтинентальных баллистических ракет. Военно-морской флот России включает 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а воздушная часть ядерной триады включает дальние стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками.Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.

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россия, сша, ядерное оружие, новости