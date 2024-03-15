https://1prime.ru/20240315/orban-846353318.html
"Выбора нет": Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
"Выбора нет": Орбан пригрозил оккупировать Брюссель - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Выбора нет": Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
Венгрии для защиты своего суверенитита придется оккупировать Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на торжественном мероприятии,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:18+0300
2024-03-15T17:18+0300
2024-03-15T17:18+0300
виктор орбан
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Венгрии для защиты своего суверенитита придется оккупировать Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года."Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", - сказал он.Подчеркивается, что под "оккупацией" Орбан имел в виду позиции в европейских структурах.Глава венгерского правительства также добавил, что для Будапешта свобода - когда над головой нет хозяина.Венгерская революция 1848 года представляла собой локальную версию общеевропейской революции, осложненной острым кризисом Австрийской империи и ростом национального самосознания венгров. Главными целями были были децентрализация Австрийской империи, демократизация и мадьяризация (переход на венгерский язык и усвоение венгерской культуры невенгерскими народами).
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виктор орбан, ес, венгрия
Виктор Орбан, ЕС, ВЕНГРИЯ
"Выбора нет": Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Венгрии для защиты своего суверенитита придется оккупировать Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая
на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.
"Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", - сказал он.
Подчеркивается, что под "оккупацией" Орбан имел в виду позиции в европейских структурах.
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Глава венгерского правительства также добавил, что для Будапешта свобода - когда над головой нет хозяина.
Венгерская революция 1848 года представляла собой локальную версию общеевропейской революции, осложненной острым кризисом Австрийской империи и ростом национального самосознания венгров. Главными целями были были децентрализация Австрийской империи, демократизация и мадьяризация (переход на венгерский язык и усвоение венгерской культуры невенгерскими народами).