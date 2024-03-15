https://1prime.ru/20240315/oruzhie-846363461.html

Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине

Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине

Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T19:33+0300

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2024-03-15T19:33+0300

европа

украина

поставки вооружений

германия

франция

польша

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БЕРЛИН, 15 мар — ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском."Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", — отметил немецкий канцлер.15 марта лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине. Они обсудили вопросы помощи Украине. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240315/germaniya-846346701.html

европа

украина

германия

франция

польша

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европа, украина, поставки вооружений, германия, франция, польша