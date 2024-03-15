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Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине
Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T19:33+0300
2024-03-15T19:33+0300
европа
украина
поставки вооружений
германия
франция
польша
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БЕРЛИН, 15 мар — ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском."Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", — отметил немецкий канцлер.15 марта лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине. Они обсудили вопросы помощи Украине. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240315/germaniya-846346701.html
европа
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европа, украина, поставки вооружений, германия, франция, польша
ЕВРОПА, УКРАИНА, поставки вооружений, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША
19:33 15.03.2024
 
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине

Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша будут закупать больше оружия для Украины

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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БЕРЛИН, 15 мар — ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", — отметил немецкий канцлер.
15 марта лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине. Они обсудили вопросы помощи Украине.
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В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
15:18
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
ЕВРОПАУКРАИНАпоставки вооруженийГЕРМАНИЯФРАНЦИЯПОЛЬША
 
 
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