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Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине
Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T19:33+0300
2024-03-15T19:33+0300
2024-03-15T19:33+0300
европа
украина
поставки вооружений
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БЕРЛИН, 15 мар — ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском."Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", — отметил немецкий канцлер.15 марта лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине. Они обсудили вопросы помощи Украине. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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европа
украина
германия
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европа, украина, поставки вооружений, германия, франция, польша
ЕВРОПА, УКРАИНА, поставки вооружений, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине
Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша будут закупать больше оружия для Украины
БЕРЛИН, 15 мар — ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша будут больше покупать оружия для Киева, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", — отметил немецкий канцлер.
15 марта лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине. Они обсудили вопросы помощи Украине.
В ФРГ рассказали о конфликтах Шольца и Макрона "с различными позициями"
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.