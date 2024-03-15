https://1prime.ru/20240315/peskov-846341082.html
Песков проголосовал на выборах в онлайн-формате
Песков проголосовал на выборах в онлайн-формате - 15.03.2024, ПРАЙМ
Песков проголосовал на выборах в онлайн-формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах онлайн. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:05+0300
2024-03-15T13:05+0300
2024-03-15T13:05+0300
выборы президента россии
дмитрий песков
голосование
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах онлайн. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.Официальному представителю Кремля задали вопрос, как он планирует голосовать."Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - ответил Песков.Выборы президента России проходят 17 марта 2024 года, голосование - 15, 16, 17 марта. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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дмитрий песков, голосование
Выборы президента России, Дмитрий Песков, голосование
Песков проголосовал на выборах в онлайн-формате
Песков сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ в онлайн-формате: очень удобно
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах онлайн. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, как он планирует голосовать.
"Я это сделал первым делом электронно утром, очень удобно. Делаю это уже много раз, я имею в виду много лет подряд", - ответил Песков.
В Ливане пожалели западных политиков: Путин украл у них блеск и славу
Выборы президента России проходят 17 марта 2024 года, голосование - 15, 16, 17 марта.
В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).