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Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - 15.03.2024, ПРАЙМ
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:11+0300
2024-03-15T17:11+0300
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ВАРШАВА, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году."Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии", - отметил он.Туск добавил, что позднее опубликует подробности.В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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польша, фермеры, новости, ек, протесты фермеров
ПОЛЬША, фермеры, Новости, ЕК, протесты фермеров
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Туск: исключение из севооборота не будет обязательным для польских фермеров
ВАРШАВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х
.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
"Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии", - отметил он.
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
Туск добавил, что позднее опубликует подробности.
В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.