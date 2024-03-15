Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/poland-846353180.html
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - 15.03.2024, ПРАЙМ
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров
Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T17:11+0300
2024-03-15T17:23+0300
польша
фермеры
новости
ек
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/63/841996361_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8e42c1258b3cb85d703bf805e0151ca4.jpg
ВАРШАВА, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году."Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии", - отметил он.Туск добавил, что позднее опубликует подробности.В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://1prime.ru/20240309/846112542.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/63/841996361_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_d0c96b569da51fc5f7f9a6c6a835831f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, фермеры, новости, ек, протесты фермеров
ПОЛЬША, фермеры, Новости, ЕК, протесты фермеров
17:11 15.03.2024 (обновлено: 17:23 15.03.2024)
 
Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Туск: исключение из севооборота не будет обязательным для польских фермеров

© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EPДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
"Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии", - отметил он.
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
9 марта, 15:39
Туск добавил, что позднее опубликует подробности.
В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
 
ПОЛЬШАфермерыНовостиЕКпротесты фермеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала