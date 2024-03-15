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Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров - 15.03.2024, ПРАЙМ

Туск заявил, что добился от Еврокомиссии уступок для польских фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:11+0300

2024-03-15T17:11+0300

2024-03-15T17:23+0300

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ВАРШАВА, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск добился от европейской комиссии уступок для польских аграриев. Об этом он написал в социальной сети Х.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году."Последние новости! Конкретно для фермеров: исключение из севооборота не будет обязательным, и это уже с этого года. Это результат моих переговоров с главой Комиссии", - отметил он.Туск добавил, что позднее опубликует подробности.В сентябре прошлого года ЕК отказалась продлить ограничения на ввоз в ЕС украинскую сельхозпродукцию, ранее ставшую причиной продовольственного кризиса в регионе. Наиболее страдавшие от наплыва зерна с Украины Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

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польша, фермеры, новости, ек, протесты фермеров