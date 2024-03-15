https://1prime.ru/20240315/pomosch-846350003.html

Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны

Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны - 15.03.2024, ПРАЙМ

Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны

Швеция передаст Украине девять гидроциклов службы береговой охраны, указывается на сайте шведского правительства. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:20+0300

2024-03-15T16:20+0300

2024-03-15T16:20+0300

швеция

украина

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Швеция передаст Украине девять гидроциклов службы береговой охраны, указывается на сайте шведского правительства."Правительство решило поручить береговой охране передать гидроциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом на Украине, и, по данным береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в дар",— сообщается в публикации.Шведская береговая охрана заявила о готовности передать Киеву водный транспорт еще 21 декабря.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240313/846252764.html

швеция

украина

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швеция, украина