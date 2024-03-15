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Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны
Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны - 15.03.2024, ПРАЙМ
Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны
Швеция передаст Украине девять гидроциклов службы береговой охраны, указывается на сайте шведского правительства. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:20+0300
2024-03-15T16:20+0300
швеция
украина
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Швеция передаст Украине девять гидроциклов службы береговой охраны, указывается на сайте шведского правительства."Правительство решило поручить береговой охране передать гидроциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом на Украине, и, по данным береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в дар",— сообщается в публикации.Шведская береговая охрана заявила о готовности передать Киеву водный транспорт еще 21 декабря.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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швеция
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швеция, украина
ШВЕЦИЯ, УКРАИНА
16:20 15.03.2024
 
Швеция передаст Украине гидроциклы службы береговой охраны

Министерство обороны Швеции: служба береговой охраны передаст Украине свои гидроциклы

© Unsplash/Oscar van GendФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Oscar van Gend
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Швеция передаст Украине девять гидроциклов службы береговой охраны, указывается на сайте шведского правительства.
"Правительство решило поручить береговой охране передать гидроциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом на Украине, и, по данным береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в дар",— сообщается в публикации.
Шведская береговая охрана заявила о готовности передать Киеву водный транспорт еще 21 декабря.
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России
13 марта, 13:28
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
ШВЕЦИЯУКРАИНА
 
 
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