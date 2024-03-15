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В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем

В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем - 15.03.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T18:34+0300

2024-03-15T18:34+0300

2024-03-15T18:34+0300

россия

цифровой рубль

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Аксакова. Как отметил Аксаков, законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции ПОД/ФТ в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на оператора платформы. Банк России, в частности, будет обязан при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, за исключением кредитных организаций, к одной из трех групп риска, применять меры по замораживанию денежных средств, представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях. В числе прав, которыми наделяется Банк России, - возможность в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отказать в совершении операции с цифровыми рублями, если у работников оператора платформы возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Законопроект предусматривает также внесение изменений в статью 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности", определяющую основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности. Планируемый срок вступления в силу закона - 1 января 2025 года.

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россия, цифровой рубль