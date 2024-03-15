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В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем
В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем - 15.03.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T18:34+0300
2024-03-15T18:34+0300
россия
цифровой рубль
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Аксакова. Как отметил Аксаков, законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции ПОД/ФТ в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на оператора платформы. Банк России, в частности, будет обязан при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, за исключением кредитных организаций, к одной из трех групп риска, применять меры по замораживанию денежных средств, представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях. В числе прав, которыми наделяется Банк России, - возможность в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отказать в совершении операции с цифровыми рублями, если у работников оператора платформы возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Законопроект предусматривает также внесение изменений в статью 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности", определяющую основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности. Планируемый срок вступления в силу закона - 1 января 2025 года.
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россия, цифровой рубль
РОССИЯ, цифровой рубль
18:34 15.03.2024
 
В ГД внесли проект об антиотмывочных мерах в операциях с цифровым рублем

В ГД внесли законопроект об антиотмывочных мерах в отношении операций с цифровым рублем

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Аксакова.
Как отметил Аксаков, законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России. При этом основные функции ПОД/ФТ в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на оператора платформы.
Банк России, в частности, будет обязан при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, за исключением кредитных организаций, к одной из трех групп риска, применять меры по замораживанию денежных средств, представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
В ГД хотят законодательно закрепить содержание передаточного акта квартиры
13 марта, 16:34
В числе прав, которыми наделяется Банк России, - возможность в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отказать в совершении операции с цифровыми рублями, если у работников оператора платформы возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Законопроект предусматривает также внесение изменений в статью 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности", определяющую основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности.
Планируемый срок вступления в силу закона - 1 января 2025 года.
 
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