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Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта

Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта - 15.03.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 марта составит 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 71,2... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T18:29+0300

2024-03-15T18:29+0300

2024-03-15T18:29+0300

россия

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 марта составит 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 71,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 236,6 доллара за тонну, на ячмень - 181,2 доллара, на кукурузу - при цене 175,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 марта, составляет 3344,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 667,6 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 527 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20240315/846347430.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пошлина на экспорт пшеницы