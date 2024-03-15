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Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта
Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта - 15.03.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 марта составит 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 71,2... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T18:29+0300
2024-03-15T18:29+0300
2024-03-15T18:29+0300
россия
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 марта составит 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 71,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 236,6 доллара за тонну, на ячмень - 181,2 доллара, на кукурузу - при цене 175,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 марта, составляет 3344,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 667,6 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 527 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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россия, пошлина на экспорт пшеницы
РОССИЯ, пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы уменьшится с 20 марта
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 20 марта снизится до 3143 рубля за тонну
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 20 по 26 марта составит 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 71,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 236,6 доллара за тонну, на ячмень - 181,2 доллара, на кукурузу - при цене 175,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 марта, составляет 3344,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 667,6 рубля за тонну, на вывоз кукурузы – 527 рублей за тонну.
Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.