https://1prime.ru/20240315/putin-846338253.html

В Ливане раскрыли, чего Путин лишил западных политиков

В Ливане раскрыли, чего Путин лишил западных политиков - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Ливане раскрыли, чего Путин лишил западных политиков

Владимир Путин на протяжении долгого периода находится у власти в России, так как народ искренне поддерживает его, и на это есть определенные причины, пишет... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T11:52+0300

2024-03-15T11:52+0300

2024-03-15T12:02+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин на протяжении долгого периода находится у власти в России, так как народ искренне поддерживает его, и на это есть определенные причины, пишет автор статьи из Asas Media.В 2024 году с 15 по 17 марта выборы главы государства пройдут в России, а 5 ноября в Соединенных Штатах, где за пост президента борются Джо Байден и Дональд Трамп.По мнению автора публикации, президентские выборы в России не окажут большого влияния на страну, особенно на ее внешнюю политику. В отличие от этого, выборы в США смогут изменить облик страны и мира в целом.Автор отмечает, что Путина можно считать мудрым политиком, так как он пережил пять американских президентов и до сих пор остается неоспоримым лидером своей страны. Он создал образ мужественного политического лидера, который вернул России былое величие."Он доказал, что является равным западным политикам и защитником Востока. Большая часть россиян уверена – в США и Европе его вряд ли бы так агрессивно критиковали, будь он плохим лидером", - следует из публикации.В статье заметили, что российский лидер обладает многими талантами: играл с медведями, укрощал амурских тигров, учил стаю стерхов летать. Путин нырял с дельфинами и бегал по тайге.Отмечается, что Путин не будет колебаться перед экзистенциальными вызовами, но проблема сейчас превратилась в глобальное противостояние, когда страны НАТО начали поставлять оружие Украине и вводить санкции против России.Таким образом, только исход американских выборов определит, будет ли конфронтация продолжаться или нет, заключил автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240314/846315423.html

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россия, владимир путин, новости