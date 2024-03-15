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"Делает то, что говорит": журналист в США призвал доверять Путину
"Делает то, что говорит": журналист в США призвал доверять Путину - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Делает то, что говорит": журналист в США призвал доверять Путину
резиденту России Владимиру Путину, в отличие от западных лидеров, можно доверять. Об этом заяявил в беседе с агентством РИА Новости военный корреспондент из США | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:45+0300
2024-03-15T14:45+0300
2024-03-15T14:45+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину, в отличие от западных лидеров, можно доверять. Об этом заяявил в беседе с агентством РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.Россйиский лидер ранее дал интервью Дмитрию Киселеву. Он подчеркивал, что "никому не верит", и России нужны от Запада четко прописанные гарантии.Бентли, комментируя интервью, отметил, что эти слова имеют большое значение на фоне текущей геополитической ситуации и серьезных перемен."В отличие от всех западных политиков, чьи заявления всегда неизбежно оказываются ложными, слова Путина имеют смысл, потому что он человек, словам которого можно доверять, потому что он делает то, что говорит", - сказал он.По словам американского военкора, для настоящего врага России - НАТО - слова служат лишь обманом и оружием.
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владимир путин, сша, россия, нато, запад
Владимир Путин, США, РОССИЯ, НАТО, ЗАПАД
"Делает то, что говорит": журналист в США призвал доверять Путину
Военный журналист Бентли: Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. П
резиденту России Владимиру Путину, в отличие от западных лидеров, можно доверять. Об этом заяявил в беседе с агентством РИА Новости
военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Россйиский лидер ранее дал интервью Дмитрию Киселеву. Он подчеркивал, что "никому не верит", и России нужны от Запада четко прописанные гарантии.
Бентли, комментируя интервью, отметил, что эти слова имеют большое значение на фоне текущей геополитической ситуации и серьезных перемен.
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"В отличие от всех западных политиков, чьи заявления всегда неизбежно оказываются ложными, слова Путина имеют смысл, потому что он человек, словам которого можно доверять, потому что он делает то, что говорит", - сказал он.
По словам американского военкора, для настоящего врага России - НАТО - слова служат лишь обманом и оружием.