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Путин проголосовал на выборах президента России онлайн

Путин проголосовал на выборах президента России онлайн - 15.03.2024, ПРАЙМ

Путин проголосовал на выборах президента России онлайн

Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, сообщает корреспондент РИА Новости. | 15.03.2024, ПРАЙМ

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выборы президента россии

россия

владимир путин

парламентские выборы

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, сообщает корреспондент РИА Новости.Путин голосовал в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. За рабочем столом на компьютере глава государства сделал свой выбор и ему высветилось на экране: "Спасибо, вы успешно проголосовали!"Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, проходят 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".В прошлом году командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

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россия, владимир путин, парламентские выборы