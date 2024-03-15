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Европа нашла способ украсть российские деньги. И сама испугалась

Европа нашла способ украсть российские деньги. И сама испугалась - 15.03.2024, ПРАЙМ

Европа нашла способ украсть российские деньги. И сама испугалась

Европа на низком старте в отношении российских замороженных резервов, и вот-вот представит механизм их отъема. Последствия этих действий не заставили ждать:... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T04:04+0300

2024-03-15T04:04+0300

2024-03-15T04:04+0300

экономика

резервы

замороженные российские активы

налог на прибыль с замороженных активов

изъятие замороженных активов в сша

эксклюзив

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Европа на низком старте в отношении российских замороженных резервов, и вот-вот представит механизм их отъема. Последствия этих действий не заставили ждать: инвестиции в регион, упали, евро сдал позиции в качестве мировой резервной валюты. И это только начало: конфискация замороженных активов России нанесет удар по финансовой стабильности ЕС. Подробнее – в материале "Прайм".Ищут вариантыВ ЕС вплотную подобрались к замороженным российским активам на 300 миллиардов замороженных долларов. Из них 180 сосредоточены в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. За прошлый год Euroclear заработала 4,4 миллиарда евро от инвестирования российских активов.В Европе уже два года ломают голову над тем, как бы все конфисковать, а прибыль передать Киеву. Однако юридических механизмов для этого до сих пор нет. Рассматривали самые разные варианты. Например, передачу активов в фонд, который будет все доходы направлять Украине. Либо выпуск облигаций, обеспеченных российскими активами."Самым реалистичным пока видится вариант введения сверхналога, которым будут облагать доходы, полученные от российских активов", - указывает Лазарь Бадалов, доцент экономического факультета РУДН.Тем не менее, как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, власти Евросоюза планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России уже в июле 2024 года.Как уточнили собеседники газеты, речь может идти о сумме в 2-3 миллиарда евро. Одним из источников денежных средств может стать конфискация 97 процентов доходов от замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear.Предполагается, что средства будут перечислены в бюджет ЕС и в дальнейшем отправлены для оказания помощи Киеву. Согласно планам европейских властей, до 2027 года будет конфисковано в общей сложности 20 миллиардов евро прибыли от замороженных российских активов.Отток инвестиций и удар по евроЭкономисты подчеркивают: какое бы решение в итоге не было принято последствия будут плачевными. Санкционное противостояние с Россией уже ударило по Евросоюзу: интерес к евро как международному средству платежа заметно упал, как и приток иностранных инвестиций в регион.Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала снижаться уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно по данным МВФ падает и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году.Активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет позиции юань - в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%.Новый виток спекуляций относительно отъема замороженных российских активов лишь усугубляет негативные тенденции: восприятие региона, как надежного места для инвестиций ухудшается, отток капитала с европейских рынков будет усиливаться."Для западных экономик основными внешними источниками капитала выступают развивающиеся страны Китай, Индия, Саудовская Аравия, Россия, Турция, получается, что сейчас на Западе обсуждают конфискацию активов одного из ключевых инвесторов, другие страны-инвесторы из этой группы сразу начнут учитывать этот риск. Инвесторы захотят дополнительную премию за риск на случай конфискации их активов. Никто не поверит Западу, что с их активами такое не произойдет", - указывает Лазарь Бадалов.Варианты замены на международном рынке есть, например, инвесторы могут перейти в ОАЭ, которые стали второй страной в мире по объему полученных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году. Они выросли на 28%, замечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.То, что доверие подорвано, подтверждается и убытком Европейского Центрального банка (ЕЦБ) по итогам 2023 года, оцениваемым в 1,3 миллиарда рублей."Если Россия решит полностью отказаться от использования евро в международных расчетах, это также может снизить спрос на евро и оказать давление на курс. В конечном счете, вполне вероятен переход к национальным валютам, как ранее это продемонстрировала Великобритания в процессе выхода из ЕС", - отмечает Михаил Гордиенко, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.Угроза финансовой стабильностиИнвестклимат в Европе не улучшают и риски потенциальных судебных разбирательств. Москва уже пообещала, что конфискует активы недружественных нерезидентов и обратится в международные суды. Эти средства хранятся на специальных замороженных счетах типа "C". Там и дивиденды по акциям российских компаний, и выплаченные купоны по облигациям на сумму около 300 миллиардов долларов.В конечном итоге, все это негативно сказывается на экономике Евросоюза. ВВП еврозоны уже замедлился со средних прежних темпов роста в 2,2% до 0,5-0,8%. Возможные ответные меры со стороны России лишь увеличат геополитическую напряженность, отрицательно скажутся на темпах экономического развития Европы, взвинтят стоимость заимствований, как для стран ЕС, так и для их корпоративного сектора.Экономисты подчеркивают, что для финансового рынка прецедент не пройдет бесследно. Конфискация суверенных активов на десятилетия нанесет репутационный ущерб Евросоюзу. Об этом же предупредил и Европейский центральный банк: многие государства просто откажутся от активов в евро, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

резервы, замороженные российские активы, налог на прибыль с замороженных активов, изъятие замороженных активов в сша, эксклюзив