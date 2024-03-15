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"Для них Родина — это святое". Французы высоко оценили выборы президента РФ
"Для них Родина — это святое". Французы высоко оценили выборы президента РФ - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Для них Родина — это святое". Французы высоко оценили выборы президента РФ
Владимир Путин обратлся к россиянам с призывом выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на президентских выборах, передает французская газета Le... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:12+0300
2024-03-15T13:12+0300
2024-03-15T13:32+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин обратлся к россиянам с призывом выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на президентских выборах, передает французская газета Le Figaro.Ранее Путин призвал российскаих граждан принять участие в выборах президента, которые в этом году проходят с 15 по 17 марта. По словам нынешнего российского лидера, участие в выборах является проявлением патриотических чувств, поэтому россиянам необходимо выразить свою гражданскую позицию и проголосовать за успешное будущее России.Читатели французского издания, в свою очередь, высоко оценили слова Путина. "Для россиян Родина — это святое, а не нечто, что можно продать американцам при посредничестве НАТО", — написал один из читателей.Другой комментатор задался вопросом, остался ли патриотизм во Франции? Один из читателей также отметил, что активные призывы к участию в избирательном процессе свидетельствуют о том, что российский президент поддерживает принципы демократии и сам является демократом.Один из комментаторов заключил, что французы до сих пор ждут эффекта от ужасающих мер, принятых против российской экономики, которые обходят даже европейцы.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Выборы президента России, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Новости, голосование
"Для них Родина — это святое". Французы высоко оценили выборы президента РФ
Читатели Figaro высоко оценили выборы президента России
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Владимир Путин обратлся к россиянам с призывом выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на президентских выборах, передает
французская газета Le Figaro.
Ранее Путин призвал российскаих граждан принять участие в выборах президента, которые в этом году проходят с 15 по 17 марта. По словам нынешнего российского лидера, участие в выборах является проявлением патриотических чувств, поэтому россиянам необходимо выразить свою гражданскую позицию и проголосовать за успешное будущее России.
Читатели французского издания, в свою очередь, высоко оценили слова Путина. "Для россиян Родина — это святое, а не нечто, что можно продать американцам при посредничестве НАТО", — написал один из читателей.
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Другой комментатор задался вопросом, остался ли патриотизм во Франции? Один из читателей также отметил, что активные призывы к участию в избирательном процессе свидетельствуют о том, что российский президент поддерживает принципы демократии и сам является демократом.
Один из комментаторов заключил, что французы до сих пор ждут эффекта от ужасающих мер, принятых против российской экономики, которые обходят даже европейцы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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