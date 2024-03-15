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"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России - 15.03.2024, ПРАЙМ
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"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети Х. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:39+0300
2024-03-15T13:39+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети Х."Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. &lt;…&gt; Россия должна быть разрушена", — отметил он.Кроме того, Ринкевичс написал "Russia delenda est!", обратившись к латинскому выражению "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен", - который означает призыв к борьбе с врагом.Тем не менее, пользователи социальной сети не оценили подобное заявление и призвали его подать в отставку. В коментариях также отмечалось, что лидеры стран ЕС не намерены урегулировать конфликт мирным путем и только пытаются спровоцировать Россию.В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в поддержке Украины у Франции "нет границ" и "нет красных линий".Он также заявлял, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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россия, латвия, новости
Политика, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, Новости
13:39 15.03.2024
 
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России

Президент Латвии Ринкевичс призвал разрушить Россию по аналогии с Карфагеном

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети Х.
"Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена", — отметил он.
Кроме того, Ринкевичс написал "Russia delenda est!", обратившись к латинскому выражению "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен", - который означает призыв к борьбе с врагом.
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Тем не менее, пользователи социальной сети не оценили подобное заявление и призвали его подать в отставку. В коментариях также отмечалось, что лидеры стран ЕС не намерены урегулировать конфликт мирным путем и только пытаются спровоцировать Россию.
В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в поддержке Украины у Франции "нет границ" и "нет красных линий".
Он также заявлял, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
 
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