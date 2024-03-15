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Минфин разработал проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Минфин разработал проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку
Минфин разработал проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку - 15.03.2024, ПРАЙМ
Минфин разработал проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку
Минфин России разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, соответствующий | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:50+0300
2024-03-15T15:50+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%". Также Путин предложил продлить действие нормы о возможности направить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей при рождении третьего ребенка. "В соответствии с федеральным законом № 157-ФЗ... гражданам Российской Федерации при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов... Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно)", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно условиям законопроекта, при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года, обратиться за получением льготы будет возможно до 1 июля 2031 года, добавили в Минфине. Более 664,5 тысяч семей с начала работы программы по сегодняшний день воспользовались мерой государственной поддержки, в том числе и в 2023 году – таких семей чуть более 200 тысяч, отмечается на сайте министерства. Ранее Минфин оценил дополнительные расходы бюджета РФ на частичное погашение ипотеки многодетным семьям в 2024 году в почти 50 миллиардов рублей. Там напомнили, что программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года.
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россия, минфин, ипотека, новости
РОССИЯ, Минфин, ипотека, Новости
15:50 15.03.2024
 
Минфин разработал проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку

Минфин разработал проект о продлении до 2031 года выплат многодетным семьям на ипотеку

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%". Также Путин предложил продлить действие нормы о возможности направить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей при рождении третьего ребенка.
"В соответствии с федеральным законом № 157-ФЗ... гражданам Российской Федерации при рождении третьего или последующих детей предоставляется выплата в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов... Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно)", - говорится в пояснительной записке к документу.
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11 марта, 09:49
Согласно условиям законопроекта, при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года, обратиться за получением льготы будет возможно до 1 июля 2031 года, добавили в Минфине.
Более 664,5 тысяч семей с начала работы программы по сегодняшний день воспользовались мерой государственной поддержки, в том числе и в 2023 году – таких семей чуть более 200 тысяч, отмечается на сайте министерства.
Ранее Минфин оценил дополнительные расходы бюджета РФ на частичное погашение ипотеки многодетным семьям в 2024 году в почти 50 миллиардов рублей. Там напомнили, что программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года.
 
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