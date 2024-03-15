https://1prime.ru/20240315/sovkombank-846345573.html

Совкомбанк в 2025 году превзойдет рекордную прибыль в 95 миллиардов рублей

Совкомбанк в 2025 году превзойдет рекордную прибыль в 95 миллиардов рублей - 15.03.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк в 2025 году превзойдет рекордную прибыль в 95 миллиардов рублей

Совкомбанк планирует в 2024 году показать сопоставимую с 2023 годом рекордную прибыль по МСФО - 95 миллиардов рублей, а в 2025 году превзойти этот результат,... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:51+0300

2024-03-15T14:51+0300

2024-03-15T14:51+0300

совкомбанк

чистая прибыль

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует в 2024 году показать сопоставимую с 2023 годом рекордную прибыль по МСФО - 95 миллиардов рублей, а в 2025 году превзойти этот результат, сообщил председатель правления кредитной организации Дмитрий Гусев. "В 2024 году мы рассчитываем, что существенный рост регулярной прибыли поможет нам показать абсолютный результат, сравнимый с прошлогодним рекордом. На 2025 год наш план – добиться нового рекорда за счет органического роста по всем направлениям деятельности, а также за счет синергии от приобретения "Хоум банка", - приводит пресс-служба слова Гусева. Он также отметил, что адаптация розничного сегмента к высоким процентным ставкам и их возможному снижению к концу 2024 года – "один из главных вызовов 2024 и главная возможность для 2025 года". Как сообщила пресс-служба, чистая прибыль по МСФО в 2023 году "достигла 95 миллиардов рублей (4,6 рублей на одну акцию), что является рекордным показателем за всю историю банка". "Чистая прибыль состоит на 2/3 из регулярной прибыли (64 миллиарда рублей), на 1/3 – из нерегулярной прибыли (31 миллиард рублей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что акционерный капитал банка в 2023 году вырос на 60% по сравнению с 2022 годом, до 264 миллиардов рублей (13 рублей на акцию). Активы увеличились на 46% до 3,2 триллиона рублей "за счет как органического роста, так и положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы". Розничный кредитный портфель вырос на 36%, до 796 миллиардов рублей, в основном за счет роста залогового кредитования: автокредиты выросли на 65%, ипотечные кредиты – на 36%. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 38% до 1,1 триллиона рублей. Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 48% до 2,5 триллиона рублей. Чистый процентный доход увеличился на 35%, до 139 триллиона рублей. Пресс-служба также сообщает, что банк приобрел у производителей 36 тонн золота, или 10% всего добытого золота в России в 2023 году, и продал их физическим лицам и экспортерам. В декабре 2023 года банк возобновил выплаты дивидендов. Акционерам банка было выплачено 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов за 2023 год. Также в декабре Совкомбанк провел первичное размещение акций на Московской бирже, все привлеченные в ходе IPO 11,5 миллиарда рублей включены в состав капитала банка. Кроме того добавляется, что лизинговый портфель "Совкомбанк Лизинга" вырос на 95%, до 64 миллиардов рублей, совокупные премии страхового бизнеса "Совкомбанк Страхование" показали рост на 70% год к году, а портфель факторингового бизнеса "Совкомбанк Факторинг" вырос на 29%.

https://1prime.ru/20240314/846317625.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, чистая прибыль