https://1prime.ru/20240315/sud-846366060.html

Суд обязал Uniper выплатить "Газпром экспорту" 14 миллиардов евро

Суд обязал Uniper выплатить "Газпром экспорту" 14 миллиардов евро - 15.03.2024, ПРАЙМ

Суд обязал Uniper выплатить "Газпром экспорту" 14 миллиардов евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с дочерней структуры немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper и немецкой... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T21:19+0300

2024-03-15T21:19+0300

2024-03-15T21:19+0300

россия

газпром

uniper

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с дочерней структуры немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper и немецкой METHA-Methanhandel около 14,3 миллиарда евро в пользу "Газпром экспорта", если эти компании нарушат его запрет на продолжение разбирательства с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда. Арбитражный суд Петербурга в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к трейдинговой "дочке" концерна Uniper, компании Uniper Global Commodities SE, а также компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме. "В случае неисполнения компаниями... Uniper Global Commodities SE... и... METHA – Methanhandel GmbH... определения суда по настоящему делу о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме... взыскать с компаний... Uniper Global Commodities SE... и... METHA – Methanhandel GmbH... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... солидарно 14 312 000 000 евро, подлежащих уплате в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа", – говорится в определении арбитражного суда, опубликованном в пятницу на портале "Электронное правосудие". Мотивировочная часть этого судебного акта пока не опубликована. Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое ожидалось в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро. "Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

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россия, газпром, uniper, суд