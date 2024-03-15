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ЦБ расширил число компаний, попадающих под мониторинг экспортеров

ЦБ расширил число компаний, попадающих под мониторинг экспортеров - 15.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ расширил число компаний, попадающих под мониторинг экспортеров

Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров на компании, у которых по итогам 2023 года была выручка или среднемесячный долг перед нерезидентами от... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T18:54+0300

2024-03-15T18:54+0300

2024-03-15T19:04+0300

россия

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров на компании, у которых по итогам 2023 года была выручка или среднемесячный долг перед нерезидентами от одного миллиарда долларов, в результате число компаний "под наблюдением" вырастет вдвое, сообщил регулятор.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также крупные экспортеры должны в настоящее время сообщать о собственных валютных активах и обязательствах, а также своих дочерних компаний, в том числе зарубежных."В перечень крупнейших экспортеров, предоставляющих информацию о своих активах и обязательствах в Банк России, теперь включаются компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысила 1 миллиард долларов США. Передавать данные регулятору будут и те экспортеры, дочерние компании которых соответствуют этим показателям. В результате список увеличивается примерно вдвое", - сообщил регулятор.Отмечается, что также определены состав, форма, сроки и порядок предоставления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.В то же время поскольку компании будут обязаны предоставлять информацию на консолидированной основе, в том числе по дочерним организациям, то сроки передачи данных увеличены.В Банке России указали, что в ближайшее время в индивидуальном порядке уведомят компании о необходимости направлять информацию, при этом перечень экспортеров публиковаться не будет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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