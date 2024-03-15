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Туроператорам упростят порядок внесения данных в ГИС "Электронная путевка"

Туроператорам упростят порядок внесения данных в ГИС "Электронная путевка" - 15.03.2024, ПРАЙМ

Туроператорам упростят порядок внесения данных в ГИС "Электронная путевка"

Министерство экономического развития РФ упростит порядок внесения данных в "Электронную путевку", чтобы сократить соответствующие трудозатраты турагентств и... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:15+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ упростит порядок внесения данных в "Электронную путевку", чтобы сократить соответствующие трудозатраты турагентств и туроператоров, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на замглавы министерства Дмитрия Вахрукова. Там уточнили, что обязательства по передаче данных о выездных турах в государственную информационную систему "Электронная путевка" были законодательно закреплены в 2022 году, действовать норма начала 15 ноября 2023 года. "После анализа первых результатов эксплуатации системы и по предложению представителей отрасли было принято решение об упрощении порядка внесения данных", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что соответствующий пункт был внесен в "дорожную карту" по трансформации делового климата, утвержденную правительством РФ в январе 2024 года. "Планируется, что нормативная база будет разработана в июне-июле 2024 года. В результате этой работы существенно сократятся трудозатраты турагентств и туроператоров на внесение данных", - пояснили в ведомстве. "Мы оценили, что для турагентов почти половина обязательных полей, которые сегодня есть в "Электронной путевке", можно убрать. В них нет необходимости", – процитировали в сообщении Вахрукова. В министерстве также сообщили о планах по законодательному закреплению разграничения ответственности туроператоров и турагентов. "Сегодня неопределенность в этом вопросе приводит к многочисленным спорным ситуациям, в том числе к противоречивым судебным решениям. Законодательное закрепление нормы о разграничении ответственности позволит их исключить. Точка в этом вопросе будет поставлена в этом году", - пояснили в ведомстве.

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