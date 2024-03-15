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Дополнительно 200 миллионов рублей выделят на туризм ряду регионов

Дополнительно 200 миллионов рублей выделят на туризм ряду регионов - 15.03.2024, ПРАЙМ

Дополнительно 200 миллионов рублей выделят на туризм ряду регионов

Семнадцать регионов России в апреле дополнительно получат 200 миллионов рублей на развитие туризма, это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T21:16+0300

2024-03-15T21:16+0300

2024-03-15T21:16+0300

кабмин

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Семнадцать регионов России в апреле дополнительно получат 200 миллионов рублей на развитие туризма, это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив, сообщается на сайте Минэкономразвития. "Дополнительно 200 миллионов рублей на реализацию туристических проектов в апреле получат 17 регионов страны, в том числе Чукотский и Ненецкий округа, Якутия и Магаданская область. Это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства", - говорится в сообщении. В министерстве отмечают, что изначально на такую меру поддержки было заложено 6,2 миллиарда рублей. По итогам конкурсного отбора ее получат 85 регионов, средства планируется довести в апреле. При этом регионы с малым числом турпоездок могли рассчитывать на небольшой объем средств. Уточняется, что дополнительные средства получат, в том числе, Республика Коми, Якутия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Так, в Якутии выдадут гранты на создание электронных путеводителей по турмаршрутам, будут созданы мобильные приложения и аудиогиды. Также планируется обустройство туристического центра Якутска и проведение зимнего фестиваля. В Магаданской области увеличат поддержку на создание кемпингов. Средства будут направлены в рамках единой субсидии, предусмотренной национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2024 году такая субсидия будет направлена регионам впервые. Новый механизм позволяет субъектам РФ самостоятельно расставлять приоритеты, определять и поддерживать приоритетные для конкретной территории направления. Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, приобретение туристического оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, возведение некапитальных причальных сооружений, проведение фестивалей и проектирование туристского кода центров городов.

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