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Миллионы долларов в кризис. Россия сделала кассу турецким экспортерам - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Миллионы долларов в кризис. Россия сделала кассу турецким экспортерам
Миллионы долларов в кризис. Россия сделала кассу турецким экспортерам - 15.03.2024, ПРАЙМ
Миллионы долларов в кризис. Россия сделала кассу турецким экспортерам
На фоне кризиса в Красном море турецкие экспортеры испытывают трудности с поставками яблок в Индию, но в то же время поставки свежих овощей и фруктов из Турции... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:12+0300
2024-03-15T11:28+0300
экономика
россия
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торговля
красное море
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На фоне кризиса в Красном море турецкие экспортеры испытывают трудности с поставками яблок в Индию, но в то же время поставки свежих овощей и фруктов из Турции выросли, так как главным импортером выступила Россия, передает издание Dünya.По словам председателя совета правления Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхата Гюрюза (Ferhat Gürüz), экспортеры испытывают на себе влияние геополитических событий, происходящих на международной арене, и проблемы, возникшие в цепочках поставок из-за нападений йеменских хуситов на коммерческие суда.Гюрюз отметил, что Россия возглавила тройку стран, куда Турция экспортировала наибольший объем продукции. Так, экспорт в Россию составил 73,7 миллиона долларов, в Ирак – 34,3 миллиона долларов, в Румынию – 30,8 миллиона долларов. Основными продуктами экспорта стали репчатый лук, апельсины, морковь, редис.Тем не менее, в целом экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в феврале 2022 года увеличился на четыре процента по сравнению с прошлым годом. Во втором месяце 2022 года было экспортировано продукции на сумму 166,9 миллиона долларов, что составляет рост в 21 процент. Гюрюз выразил надежду на увеличение экспорта на 15-20 процентов к концу 2024 года.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, турция, новости, торговля, красное море
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Новости, торговля, КРАСНОЕ МОРЕ
11:12 15.03.2024 (обновлено: 11:28 15.03.2024)
 
Миллионы долларов в кризис. Россия сделала кассу турецким экспортерам

Dünya: в феврале Россия стала основным импортером турецких овощей и фруктов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На фоне кризиса в Красном море турецкие экспортеры испытывают трудности с поставками яблок в Индию, но в то же время поставки свежих овощей и фруктов из Турции выросли, так как главным импортером выступила Россия, передает издание Dünya.
По словам председателя совета правления Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхата Гюрюза (Ferhat Gürüz), экспортеры испытывают на себе влияние геополитических событий, происходящих на международной арене, и проблемы, возникшие в цепочках поставок из-за нападений йеменских хуситов на коммерческие суда.
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Гюрюз отметил, что Россия возглавила тройку стран, куда Турция экспортировала наибольший объем продукции. Так, экспорт в Россию составил 73,7 миллиона долларов, в Ирак – 34,3 миллиона долларов, в Румынию – 30,8 миллиона долларов. Основными продуктами экспорта стали репчатый лук, апельсины, морковь, редис.
Тем не менее, в целом экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в феврале 2022 года увеличился на четыре процента по сравнению с прошлым годом. Во втором месяце 2022 года было экспортировано продукции на сумму 166,9 миллиона долларов, что составляет рост в 21 процент. Гюрюз выразил надежду на увеличение экспорта на 15-20 процентов к концу 2024 года.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯНовоститорговляКРАСНОЕ МОРЕ
 
 
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